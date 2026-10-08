Grúa intenta dar vuelta y termina arrastrando un automóvil en la colonia Morelos de Ciudad del Carmen

Un automóvil compacto terminó montado sobre la banqueta y con daños considerables en la carrocería, luego de ser golpeado y arrastrado varios metros por una grúa que remolcaba una camioneta con desperfectos mecánicos, durante la mañana de este jueves en calles de la colonia Morelos.

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El accidente ocurrió sobre la avenida Camarón, en el cruce con la calle 60, donde circulaba una grúa marca International, color blanco, con placas de circulación 93-AG-3A del estado de Campeche, la cual se encontraba realizando el servicio de traslado de una camioneta averiada.

De acuerdo con la información recabada en el sitio, el operador de la grúa avanzaba sobre la avenida Camarón y, al intentar incorporarse hacia la derecha para tomar la calle 60, en dirección al mercado de Morelos, la parte trasera de la pesada unidad alcanzó a golpear de costado a un automóvil Mitsubishi Mirage, color gris, con placas DKD-116-C del estado de Campeche.

El impacto se produjo cuando la llanta trasera de la grúa alcanzó al automóvil compacto, provocando que este fuera desplazado hacia adelante y arrastrado algunos metros hasta terminar sobre la banqueta, donde quedó parcialmente montado.

La parte trasera de la grúa golpeó un Mitsubishi Mirage gris. / Israel Lozano

La colisión ocasionó daños considerables en la carrocería del Mitsubishi, además de generar afectaciones a la circulación vehicular en este concurrido sector de la colonia Morelos.

A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesario el traslado de alguna persona a un centro hospitalario.

Al lugar acudieron dos ajustadores de aseguradoras, quienes realizaron la valoración de los daños y comenzaron con las diligencias correspondientes para determinar la responsabilidad de cada involucrado.

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Los conductores y representantes de las aseguradoras buscaban llegar a un acuerdo para cubrir los daños materiales ocasionados durante el accidente y evitar que el caso tuviera que ser turnado ante las autoridades correspondientes.

Mientras se realizaban las labores de valoración y negociación, la circulación en la zona se vio parcialmente afectada, por lo que fue necesaria la atención de los agentes de vialidad para mantener el orden y prevenir otro incidente.

JGH