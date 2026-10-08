Isaías alcanza categoría 2 en el Golfo de México: trayectoria y riesgos para Campeche en las próximas horas

El huracán Isaías alcanzó la categoría 2 durante la tarde de este jueves 8 de octubre y continúa alejándose de la Península de Yucatán. Sin embargo, su circulación todavía representa riesgos para Campeche, donde se prevén lluvias puntuales muy fuertes y oleaje de hasta tres metros, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

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En su reporte de las 15:00 horas, la dependencia federal señaló que Isaías registraba vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora y rachas de hasta 195 kilómetros por hora, con desplazamiento hacia el noreste a 19 kilómetros por hora.

Por su parte, la Secretaría de Protección Civil de Campeche (Seproci) ubicó el centro del huracán a aproximadamente 425 kilómetros al nor-noreste de Isla Arena, con una presión mínima de 975 milibares. Aunque el fenómeno continúa fortaleciéndose, su trayectoria prevista lo mantiene alejándose de territorio mexicano.

¿Qué riesgos mantiene el huracán Isaías para Campeche?

La Coordinación Nacional de Protección Civil advirtió que la circulación de Isaías continuará generando lluvias puntuales muy fuertes en Campeche, con riesgo de encharcamientos, acumulaciones de agua en zonas bajas y afectaciones a la circulación vehicular.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento, principalmente durante la tarde y noche de este jueves, por lo que las autoridades recomendaron mantener las precauciones.

La Seproci precisó que, pese al alejamiento del huracán, persistirá el potencial de lluvias dispersas sobre el territorio campechano debido a su influencia indirecta.

Alertan por oleaje de hasta tres metros en costas de Campeche

Otro de los riesgos se encuentra en el litoral, donde Protección Civil Nacional pronosticó oleaje de dos a tres metros de altura en las costas de Campeche y Yucatán, condiciones que representan un peligro para las actividades marítimas.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron evitar las salidas al mar y atender las disposiciones de las Capitanías de Puerto, especialmente en municipios costeros como Carmen, Champotón, Seybaplaya y Campeche.

¿Isaías seguirá fortaleciéndose en las próximas horas?

De acuerdo con la Seproci, Isaías se ubicaba en las coordenadas 24.4 grados de latitud norte y 89.3 grados de longitud oeste, con movimiento hacia el noreste y posibilidad de continuar intensificándose antes de aproximarse a la costa sur de Estados Unidos.

1. Aunque no se prevé un impacto directo, las autoridades recomiendan mantener las precauciones.

Aunque podría ganar fuerza, no se prevé un impacto directo de su centro en Campeche, debido a que mantiene una trayectoria de alejamiento. No obstante, las autoridades pidieron seguir los avisos oficiales ante la persistencia de lluvias y oleaje elevado.

JGH