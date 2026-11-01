Octubre cierra con cinco homicidios y una ola de violencia en Campeche

Cinco personas asesinadas en ataques armados, seis lesionadas por impactos de arma de fuego y tres vehículos incendiados fueron parte de los hechos violentos registrados durante octubre en Campeche. A estos sucesos se sumaron denuncias y detenciones relacionadas con extorsiones, amenazas y cobros de préstamos bajo la modalidad conocida como “gota a gota”.

Los hechos ocurrieron en los municipios de Campeche, Carmen, Champotón y Calakmul, donde las agresiones armadas, los incendios y las denuncias por cobros ilegales generaron movilizaciones de corporaciones policiacas y ministeriales.

Uno de los primeros homicidios ocurrió el 12 de octubre en un rancho cercano a Sabancuy, municipio de Carmen, donde Miguel Ángel M. M., de 63 años, conocido como “El Gato”, fue asesinado a balazos. Durante la agresión también resultaron heridos su hijo y su nieto, quienes recibieron atención médica.

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Dos días después, Daniel L. C., alias “El Chucky”, murió tras ser atacado con arma de fuego en la colonia Renovación I de Ciudad del Carmen. El hombre recibió impactos de bala en el pecho, cuello y rostro. Ese mismo día se reportó a otro hombre lesionado por un rozón de bala en la colonia Tierra y Libertad.

El 20 de octubre fue localizado el cuerpo de F.J.A.T., de 44 años alias “La Momia”, en una fosa clandestina ubicada en un campo mecanizado de la comunidad de Uayamón. La víctima había sido reportada como desaparecida desde el 18 de octubre, cuando fue vista por última vez en la colonia La Peña.

De acuerdo con los datos del caso, presentaba un disparo en la cabeza y la causa de muerte fue determinada como traumatismo craneoencefálico severo provocado por un proyectil de arma de fuego.

Ese mismo día, en Villa de Guadalupe, municipio de Champotón, un adolescente de 17 años, identificado con las iniciales A.B.C., fue atacado a balazos cuando conducía una motocicleta.

La noche del 22 de octubre, en la colonia 23 de Julio de Ciudad del Carmen, dos hombres fueron atacados a balazos. L.E.G.H., de 31 años, recibió impactos en el pecho y abdomen que le provocaron la muerte, mientras que F.J.R.S. resultó lesionado y requirió hospitalización.

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El quinto caso corresponde al hallazgo de un hombre sin identificar en Xpujil, Calakmul, en las inmediaciones de la zona fronteriza con Belice. El cuerpo fue localizado dentro de bolsas y, de manera extraoficial, trascendió que presentaba dos impactos de bala en la cabeza, además de signos de tortura.

Entre los casos de personas lesionadas destaca el de un hombre baleado el 25 de octubre en una privada de Ciudad Concordia, en la capital del Estado. Dos sujetos que viajaban en motocicleta llegaron al lugar y dispararon contra la víctima antes de escapar. El lesionado fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada.

En Ciudad del Carmen también se registraron tres incendios de vehículos y motocicletas durante octubre. Los primeros ocurrieron en las colonias Manigua y Solidaridad Urbana, donde un automóvil y una motocicleta resultaron dañados por el fuego en hechos registrados en días consecutivos.

Otro incidente ocurrió en la colonia Limonar, donde una motocicleta utilizada para el reparto de tortillas se incendió afuera de un domicilio, sobre la calle 18 de Julio, en el cruce con 10 de Mayo.

En materia de extorsiones, el 10 de octubre fue detenido en el barrio de Santa Lucía un hombre que presuntamente se hacía pasar por agente de la Fiscalía General de la República y de la Guardia Nacional para exigir dinero a comerciantes mediante amenazas.

El sujeto habría solicitado cinco mil pesos a uno de los afectados a cambio de no causarle daños. Durante su detención le fue asegurada un arma de fuego y quedó a disposición de las autoridades.

Posteriormente, el 24 de octubre, cinco personas de nacionalidad colombiana fueron detenidas en Sihochac, Champotón, luego de una denuncia por presuntas amenazas de muerte y extorsión relacionadas con el cobro de un préstamo bajo la modalidad “gota a gota”.

El 28 de octubre, en el Centro Histórico de San Francisco de Campeche, tres jóvenes solicitaron apoyo policiaco después de recibir llamadas telefónicas con lada de Cancún. Los interlocutores los intimidaron con amenazas contra ellos y sus familiares, por lo que elementos policiacos intervinieron y los trasladaron a un lugar seguro.

A estos sucesos se sumaron reportes de detonaciones de arma de fuego en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, durante la noche del 22 de octubre y la madrugada del día siguiente, sin que se confirmaran personas lesionadas o fallecidas.