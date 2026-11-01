Ataque armado dejó un muerto y un herido grave en la colonia Valle Verde de Cancún

Un ataque armado registrado al mediodía de ayer en la colonia Valle Verde provocó la movilización de los cuerpos de seguridad y de emergencia, con saldo de una persona fallecida y otra gravemente herida por impactos de arma de fuego.

Los hechos ocurrieron luego de que llamadas al número de emergencias 911 alertaran a las autoridades sobre múltiples detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de la zona. El reporte activó el protocolo de “Código Rojo”, por lo que se desplegó un operativo en el que participaron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y fuerzas federales.

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Al llegar al sitio, paramédicos de corporaciones privadas y servicios de rescate valoraron a dos hombres que se encontraban tendidos en el suelo.

Tras la revisión médica, los socorristas confirmaron que uno de ellos ya no contaba con signos vitales, debido a los impactos de bala que recibió en el abdomen. La segunda víctima presentaba heridas graves por proyectil de arma de fuego en ambas piernas, por lo que recibió atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente fue trasladada al hospital general de Cancún para recibir atención médica especializada.

El ataque ocurrió a unos 100 metros de un punto señalado como presunto sitio de venta de estupefacientes / POR ESTO!

De acuerdo con las primeras indagatorias, el ataque ocurrió a escasos 100 metros de un punto señalado como sitio de venta de estupefacientes. Vecinos de la zona recordaron que este sector ha sido escenario de constantes hechos violentos; hace aproximadamente tres meses, en ese mismo perímetro, tres hombres fueron ejecutados a balazos.

Respecto a los agresores, testigos indicaron que dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a las víctimas y dispararon a quemarropa antes de darse a la fuga. Pese al operativo de búsqueda desplegado en las calles aledañas, no se reportaron personas detenidas.

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La zona fue acordonada por los agentes policiales para preservar los indicios balísticos. Minutos más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y peritos criminalistas arribaron para recabar evidencias e iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

El Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo para practicar la necropsia de ley.