Denuncian a un hombre por presuntamente disparar en el fraccionamiento Vista Real I de Cancún

Una mujer denunció a través de redes sociales un presunto ataque con arma de fuego en el área común de un fraccionamiento de Cancún, donde se encontraba su hija jugando junto con otros menores de edad, por lo que pidió la intervención de las autoridades ante el temor de que su familia pueda ser víctima de una nueva agresión.

De acuerdo con la publicación, los hechos habrían ocurrido durante la noche en la privada Monte Higa, del fraccionamiento Vista Real I, donde un hombre armado presuntamente realizó disparos hacia el área de juegos infantiles, por donde también transitan vecinos y sus mascotas.

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La denunciante, identificada como Lucy, relató que su hija se encontraba entre los menores que estaban en el lugar cuando ocurrió la agresión, por lo que expresó su preocupación ante el riesgo al que estuvieron expuestos los niños que habitualmente utilizan ese espacio.

En su testimonio, señaló que desconoce si el presunto responsable ingresó a la privada o si salió de alguna de las viviendas del mismo conjunto habitacional. No obstante, aseguró que existen conflictos entre vecinos y antecedentes de amenazas que podrían estar relacionados con lo ocurrido.

Asimismo, manifestó temor de que las agresiones estén dirigidas contra su familia, pues afirmó que anteriormente sufrió otro ataque en el patio de su vivienda, aunque no proporcionó mayores detalles sobre ese episodio.

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A través de la misma publicación, Lucy aseguró que realizó los reportes correspondientes y que las denuncias ante la FGE y se encuentran en proceso, por lo que exigió que se investiguen los hechos y se identifique al presunto responsable.

Finalmente, solicitó a los habitantes del fraccionamiento que, en caso de contar con cámaras de videovigilancia o información que permita esclarecer lo sucedido, la compartan con las autoridades, al advertir sobre el riesgo que representa esta situación para los menores y las familias del lugar.