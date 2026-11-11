Huelga general en España paraliza transporte y carreteras; trabajadores protestan por crisis de vivienda y salarios

Miles de trabajadores participan este miércoles 11 de noviembre de 2026 en una huelga general de 24 horas en España, convocada para exigir soluciones a la crisis de vivienda, aumentos salariales y medidas frente al encarecimiento del costo de vida.

La movilización, organizada por los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), junto con organizaciones sociales, es la primera huelga general convocada por ambas centrales sindicales en 14 años.

Las protestas han provocado interrupciones en el transporte público, bloqueos de carreteras y enfrentamientos entre manifestantes y policías en distintas ciudades del país.

¿Por qué hay una huelga general en España este 11 de noviembre?

Los sindicatos reclaman medidas para garantizar el acceso a una vivienda asequible, mejorar los salarios y fortalecer los servicios públicos.

La crisis habitacional constituye uno de los principales motivos de la protesta, debido al incremento de los alquileres y las dificultades de numerosos trabajadores y jóvenes para acceder a una vivienda.

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Las organizaciones convocantes también exigen reducir la precariedad laboral y mejorar las condiciones de empleo.

La huelga ocurre a menos de tres semanas de las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre, en medio de diferencias políticas sobre las medidas necesarias para atender la crisis de vivienda.

¿Qué ciudades y servicios están afectados por la huelga en España?

En Madrid, aproximadamente mil trabajadores participaron en una concentración frente a Mercamadrid, uno de los principales centros de distribución de alimentos del país.

Los sindicatos denunciaron que la Policía utilizó gas pimienta durante un enfrentamiento con manifestantes, que dejó 13 personas atendidas por servicios médicos y un detenido.

También se registraron incidentes en instalaciones de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid.

En Cataluña, las protestas provocaron bloqueos en diversas carreteras, mientras que en la capital española se reportaron interrupciones en accesos viales durante las primeras horas del día.

Sindicatos reportan alta participación en puertos e industria

CCOO y UGT señalaron que la huelga alcanzó un seguimiento del 90% en algunos puertos españoles y provocó suspensiones de actividades en determinadas plantas automotrices.

También reportaron afectaciones en la industria alimentaria, los servicios de limpieza y el transporte.

Ahora mismo en Bilbao España, manifestantes de la Huelga general por alto costo de la vida y vivienda salen a las calles este 11 de noviembre 2026. #HuelgaGeneralPorLaVivienda https://t.co/b9r4YGmsut — El Expresivo (@elexpresivo_) November 11, 2026 https://t.co/4MpuXFDNFR— News_Actualizadas (@New_Actualizada) https://t.co/4MpuXFDNFR— News_Actualizadas (@New_Actualizada) November 11, 2026

Sin embargo, el nivel de participación varía entre regiones y sectores, mientras representantes empresariales cuestionan el alcance de la movilización.

La jornada también ha generado diferencias políticas. Partidos de oposición consideran que la protesta tiene motivaciones electorales, mientras integrantes del Gobierno español han expresado respaldo a las demandas laborales y al derecho de huelga.

Las organizaciones sindicales mantienen las movilizaciones programadas durante el resto de la jornada.

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