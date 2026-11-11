Detienen a 14 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa en Chiapas; hay dos líderes regionales

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó sobre la detención de 14 personas presuntamente vinculadas con el Cártel de Sinaloa, entre ellas dos identificadas como líderes regionales, durante un operativo realizado en el municipio de Benemérito de las Américas, Chiapas.

A través de su cuenta oficial de X, este miércoles 11 de noviembre de 2026, las autoridades federales detallaron que las acciones permitieron asegurar armamento, municiones y equipo táctico presuntamente utilizado por integrantes de esta organización criminal.

El despliegue se realizó mediante la coordinación de instituciones federales y estatales, como parte de las operaciones para combatir a los grupos delictivos que operan en la entidad.

¿Qué armas fueron aseguradas durante el operativo en Chiapas?

De acuerdo con el informe del Gabinete de Seguridad, los elementos federales y estatales aseguraron 12 armas largas, 97 cargadores, 882 cartuchos de distintos calibres y 17 chalecos tácticos con placas balísticas.

Las detenciones se realizaron durante un operativo interinstitucional en la colonia Bellavista, ubicada en Benemérito de las Américas.

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El reporte federal identificó a dos de las personas detenidas como presuntos líderes regionales del Cártel de Sinaloa, aunque no precisó sus nombres ni las funciones que desempeñaban dentro de la organización.

¿Qué autoridades participaron en la detención de los 14 presuntos criminales?

El operativo contó con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y Guardia Nacional.

También participaron integrantes de la Policía Estatal y de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, corporación de seguridad de Chiapas.

En Benemérito de las Américas, Chiapas, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con la Policía Estatal y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, detuvieron a 14 personas presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa, entre ellas dos personas identificadas como líderes regionales. Durante las acciones se aseguraron 12 armas largas, 97 cargadores, 882 cartuchos y 17 chalecos tácticos con placas balísticas. Las instituciones mantienen acciones coordinadas para detener a quienes generan violencia, retirar armamento de las calles y proteger a las familias chiapanecas. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 11, 2026

El Gabinete de Seguridad señaló que mantendrá las operaciones coordinadas para detener a personas relacionadas con hechos de violencia y retirar armamento de circulación.

Hasta el momento, no se han detallado públicamente los delitos específicos que se imputarán a los detenidos ni su situación jurídica.

IO