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Rescatan a hombre que escaló una torre en la Base de la SSP en la avenida Reforma de Mérida

El sujeto fue puesto a salvo, aunque las autoridades no han informado sobre su identidad ni las causas que lo llevaron a escalar la estructura.

Por Redacción Por Esto!

11 de nov de 2026

1 min

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Rescatan a hombre que escaló torre de radio de la SSP en Mérida
Rescatan a hombre que escaló torre de radio de la SSP en Mérida / Especial

El hombre que subió a una torre de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en el Centro de Mérida, fue puesto a salvo por los cuerpos de emergencia, luego de permanecer durante un tiempo en lo alto de la estructura.

El incidente ocurrió en las instalaciones de la corporación, en la zona de la Base Centro, donde se desplegó un operativo para atender la situación.

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Como parte de la intervención, los rescatistas realizaron diversas maniobras y establecieron diálogo con el sujeto para conseguir que descendiera.

Mientras se desarrollaba el operativo, elementos de seguridad mantuvieron acordonada la zona para facilitar las labores y evitar el acercamiento de personas.

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Finalmente, los cuerpos de emergencia lograron rescatar al hombre. Hasta el momento, no se proporcionó información sobre su identidad, su estado de salud ni las circunstancias que lo llevaron a subir a la torre.

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