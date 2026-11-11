Harfuch anuncia captura de “Beto Leyva” en Tijuana, ligado al Cártel de Sinaloa y secuestro de migrantes

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre la detención de José Alberto “N”, alias “Beto Leyva”, identificado como presunto operador de una facción del Cártel de Sinaloa y relacionado con el tráfico y secuestro de migrantes en la frontera con Estados Unidos.

A través de su cuenta de X, este miércoles 11 de noviembre, el funcionario detalló que la captura ocurrió en Tijuana, Baja California, durante cateos autorizados por un juez, como parte de una investigación por delincuencia organizada.

¿Quién es “Beto Leyva”, detenido en Tijuana?

De acuerdo con García Harfuch, el detenido pertenece presuntamente al círculo cercano de René y Alfonso Arzate García, alias “La Rana” y “El Aquiles”, respectivamente, quienes encabezan una facción del Cártel de Sinaloa con presencia en Baja California, Sinaloa y Durango.

Las investigaciones señalan que José Alberto “N” presuntamente coordinaba el tráfico de personas desde Tijuana hacia San Diego y San Ysidro, California.

También se le relaciona con el secuestro de migrantes, cuyos familiares en Estados Unidos recibían exigencias de pagos económicos a cambio de su liberación.

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Además, las autoridades lo vinculan con negocios utilizados para el lavado de dinero y con una red dedicada a conseguir armas y vehículos robados en territorio estadounidense.

¿Cómo fue detenido “Beto Leyva” en Baja California?

García Harfuch explicó que en el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR).

Personal de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y la Agencia de Investigación Criminal de la @FGRMexico detuvieron en Tijuana, Baja California, a José Alberto “N”, alias “Beto Leyva”, identificado como integrante del círculo cercano de los hermanos René y Alfonso Arzate García, “La Rana” y “El Aquiles”, quienes encabezan una facción del Cártel de Sinaloa con presencia en Sinaloa, Baja California y Durango. De acuerdo con las investigaciones, coordinaba el tráfico de personas desde Tijuana hacia San Diego y San Ysidro, California, y está relacionado con secuestros de migrantes, por quienes se exigían pagos a sus familiares en Estados Unidos a cambio de su liberación. También se le vincula con negocios utilizados para lavar dinero de esta organización y con una red dedicada a obtener armas y vehículos robados en Estados Unidos. La detención se realizó durante cateos autorizados por un juez, como parte de una investigación por delincuencia organizada. Además, cuenta con una orden de arresto vigente en Estados Unidos. Para esta acción se contó con el intercambio de información e inteligencia con @HSI_HQ de Estados Unidos. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 11, 2026

La detención también contó con intercambio de información e inteligencia con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI).

El titular de la SSPC precisó que “Beto Leyva” cuenta con una orden de arresto vigente en Estados Unidos, aunque no proporcionó detalles sobre los cargos específicos que enfrenta en ese país.

Las autoridades mexicanas mantienen las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.

IO