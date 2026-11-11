Director de la DEA lanza mensaje contra narcoterroristas: “Proteger a Estados Unidos es innegociable”

El director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, aseguró que la agencia mantendrá sus operaciones contra las organizaciones que identifica como narcoterroristas, a las que responsabilizó de amenazar la seguridad de las comunidades estadounidenses.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el funcionario reiteró el compromiso de la institución para combatir el tráfico de drogas y fortalecer la coordinación con otras autoridades encargadas de la seguridad nacional.

¿Qué dijo el director de la DEA sobre los narcoterroristas?

Cole afirmó que la DEA utiliza sus capacidades de investigación y aplicación de la ley para enfrentar a las organizaciones criminales involucradas en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

El funcionario señaló que estas actividades representan una amenaza para la población estadounidense y sostuvo que la agencia continuará con sus esfuerzos para combatirlas.

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En su publicación, el director de la DEA destacó que la protección de los ciudadanos y la defensa de la seguridad nacional constituyen prioridades para la institución.

"Proteger a Estados Unidos es innegociable", expresó Cole en su mensaje.

¿Con qué agencias trabaja la DEA contra el narcotráfico?

El funcionario destacó la importancia de mantener la cooperación con autoridades estatales, locales, federales y tribales para combatir las actividades de las organizaciones criminales.

En su publicación mencionó a distintas instituciones de seguridad estadounidenses, entre ellas el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Departamento de Justicia y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a través de su división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

DEA is bringing the full force of our law enforcement mission against the narco-terrorists who continue to poison America and threaten our communities. We remain unwavering in our commitment to working alongside our state, local, federal, and Tribal partners to protect our citizens, defend our homeland, and safeguard our national security. Partnership matters. Our mission is clear. Protecting America is non-negotiable.@DEAHQ @HSTaskForce @HSI_HQ @FBI @ATFHQ @USMarshalsHQ @TheJusticeDept @DHSgov #God and Country — DEA Terry Cole (@DEATerryCole) November 11, 2026

También hizo referencia a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Cole reiteró que la colaboración entre estas instituciones es fundamental para cumplir los objetivos de seguridad de su país.

El director de la DEA no anunció nuevas operaciones, detenciones ni acciones específicas contra organizaciones criminales en su mensaje.

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