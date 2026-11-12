Preparan entrega de tarjetas Bienestar en Yucatán para las becas Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro

Las y los estudiantes de preparatorias, bachilleratos públicos y universidades de Yucatán que se registraron a la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro ya pueden prepararse para consultar el resultado de su solicitud mediante el folio de registro.

El trámite permite conocer si fueron incorporados al programa o si necesitan atender alguna indicación adicional.

Quienes obtengan un resultado favorable deberán esperar la convocatoria para recoger su tarjeta del Banco del Bienestar.

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La tarjeta será necesaria para recibir los depósitos bimestrales de la beca, que proporciona mil 900 pesos cada dos meses.

¿Cómo consultar los resultados de las Becas Bienestar?

Las y los estudiantes que completaron su registro en la convocatoria anterior pueden revisar el estatus de su solicitud a través del buscador oficial de Becas.. Para realizar la consulta en línea, deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consultafolio. Escribir el folio de registro que aparece en el comprobante generado al finalizar el trámite. Seleccionar la opción “Buscar” para conocer el resultado disponible.

El folio es una clave alfanumérica que permite identificar la solicitud y dar seguimiento al proceso de incorporación. El sistema muestra si el trámite continúa en revisión, si el estudiante fue incorporado al padrón o si debe atender alguna indicación.

¿Cuándo entregan las tarjetas en Yucatán?

Las personas que resulten beneficiarias deberán esperar la publicación de las fechas, sedes y horarios para recoger su tarjeta del Banco del Bienestar.

La entrega está prevista entre noviembre y diciembre de 2026, aunque cada estudiante deberá consultar la información correspondiente a su incorporación.

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Se recomienda revisar periódicamente el buscador con el folio de registro y mantenerse pendiente de los canales oficiales de Becas Bienestar para conocer las convocatorias de entrega.

¿Qué documentos se necesitan para recoger la tarjeta?

La documentación requerida para recoger la tarjeta Bienestar de las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro depende de si el estudiante es mayor o menor de edad.

Para estudiantes mayores de 18 años:

Identificación oficial vigente, en original y copia.

Copia del acta de nacimiento.

CURP certificada.

Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de seis meses.

Para estudiantes menores de edad:

Deben acudir acompañados de su madre, padre o tutor, con los siguientes documentos:

Del estudiante:

Copia del acta de nacimiento.

CURP certificada.

De la madre, padre o tutor:

Identificación oficial.

Acta de nacimiento.

CURP certificada.

Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de seis meses.

La documentación permite acreditar la identidad del estudiante beneficiario y de la persona adulta responsable durante el proceso de entrega de la tarjeta.