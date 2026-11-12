Claudia Sheinbaum y Pedro Sánchez acuerdan fortalecer relación México-España rumbo a 50 años de vínculos diplomáticos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo este jueves 12 de noviembre una videollamada con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la que ambos acordaron fortalecer la cooperación bilateral y preparar las actividades por el 50 aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

A través de su cuenta de X, la mandataria mexicana destacó que México y España atraviesan una nueva etapa de acercamiento político, económico y diplomático, además de compartir objetivos relacionados con la democracia y el desarrollo social.

¿Qué acordaron Claudia Sheinbaum y Pedro Sánchez?

Sheinbaum informó que durante la conversación revisaron los vínculos históricos entre ambas naciones y coincidieron en mantener una colaboración cercana para conmemorar los 50 años del restablecimiento de relaciones diplomáticas, que se cumplirán en 2027.

"Reafirmamos que la relación entre ambos países vive una etapa renovada de diálogo y colaboración", expresó la presidenta.

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Asimismo, señaló que México y España mantienen una relación de cooperación en asuntos económicos, políticos y diplomáticos, además de compartir posturas sobre democracia y prosperidad social.

¿Qué proyectos impulsarán México y España?

Durante la videollamada, ambos mandatarios abordaron el proyecto cultural "México: tierra de acogida. Libros del exilio español y diálogos de ultramar", enfocado en recuperar la memoria histórica de los republicanos españoles que encontraron refugio en México.

La iniciativa forma parte de las actividades culturales que reconocen los vínculos entre ambas sociedades y las contribuciones del exilio español a la vida intelectual, académica y cultural mexicana.

En videollamada con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, reafirmamos que la relación entre ambos países vive una etapa renovada de diálogo y colaboración. Somos socios en materia económica, política y diplomática; compartimos la voz progresista y defensora de la democracia y la prosperidad social. Conversamos sobre los lazos históricos que unen a nuestros pueblos y el proyecto conjunto "México: tierra de acogida. Libros del exilio español y diálogos de ultramar". Acordamos colaborar de manera cercana para celebrar 50 años del restablecimiento de nuestras relaciones diplomáticas, que se realizará el próximo año. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 12, 2026

El acercamiento también ocurre después de la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid, donde México estuvo representado por el canciller Roberto Velasco.

Con este diálogo, ambos gobiernos acordaron mantener la coordinación para organizar las actividades conmemorativas de 2027, aunque todavía no se anunciaron fechas ni eventos específicos.

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