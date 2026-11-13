Presidenta de México responde a Trump: 24 caravanas migrantes se han desintegrado y ninguna avanza hacia la frontera con EU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que 24 caravanas migrantes se han desintegrado desde el regreso de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, y aseguró que actualmente ningún contingente avanza por territorio mexicano con destino a la frontera norte.

Durante su conferencia mañanera de este viernes 13 de noviembre, desde Palacio Nacional, la mandataria respondió a los señalamientos de autoridades estadounidenses que han planteado la movilización del Ejército Mexicano para detener a los grupos de migrantes.

Sheinbaum explicó que la Secretaría de Gobernación mantiene un mecanismo de atención e información para quienes ingresan al país con la intención de llegar a Estados Unidos.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las 24 caravanas migrantes?

La presidenta precisó que, desde el inicio de la actual administración estadounidense, se han formado 24 caravanas cuyos integrantes han desistido de continuar su recorrido tras recibir información sobre las restricciones migratorias de Estados Unidos.

La mandataria aclaró que no se trata de operativos para detener por la fuerza a los migrantes, sino de un proceso de atención que ha permitido la disolución de los contingentes.

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"No hay ninguna caravana en este momento que esté en tránsito hacia la frontera norte", aseguró.

Añadió que la mayoría de estos grupos no ha logrado avanzar más allá de Chiapas y que ninguno ha cruzado Oaxaca rumbo al norte del país.

¿Qué pasó con las caravanas migrantes que estaban en Chiapas?

Sheinbaum recordó que el jueves 12 de noviembre había informado sobre la presencia de dos caravanas.

Sin embargo, señaló que una de ellas ya se desintegró y que la mayoría de sus integrantes regresó a sus países de origen.

Respecto al segundo contingente, explicó que apenas se encuentra en proceso de formación y recibe atención de las autoridades mexicanas.

La presidenta reiteró que su gobierno informa a los migrantes sobre las dificultades para ingresar a Estados Unidos debido a las disposiciones migratorias de ese país.

Finalmente, evitó confrontar directamente al presidente Donald Trump por sus declaraciones sobre las caravanas y sostuvo que el Gobierno mexicano continuará proporcionando información sobre la situación migratoria.

"No quisiera yo entrar en debate con el presidente Trump", expresó.

IO