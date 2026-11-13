Realizan 110 cirugías gratuitas de cataratas en el Hospital San Carlos de Yucatán

Un total de 110 personas de esta ciudad y municipios de la región tendrán la oportunidad de recuperar la vista mediante una nueva jornada de cirugías extramuros de cataratas, que se lleva a cabo del 12 al 14 de noviembre en el Hospital General San Carlos, bajo la dirección del doctor Miguel Ángel Nube Meza.

La declaratoria inaugural estuvo a cargo de Alberto Alcocer Gamboa, director general de los Servicios de Salud de Yucatán, quien destacó que recuperar el bienestar visual representa una oportunidad para mejorar la calidad de vida, fortalecer la autonomía y evitar que las personas dependan de terceros para realizar sus actividades diarias.

Explicó que durante esta jornada se tiene programada la realización de 110 operaciones gratuitas, en beneficio de habitantes de 24 localidades de esta región, entre ellas Buctzotz, Calotmul, Chankom, Chichimilá, Cuncunul, Dzilam de Bravo, Kaua, Río Lagartos, Tixcacalcupul, Huayma y Yaxcabá, entre otras.

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La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el gobernador Joaquín Díaz Mena para acercar servicios médicos especializados a quienes más los necesitan, particularmente a las personas que carecen de seguridad social.

Para hacer posible esta jornada se destinó una inversión de un millón 850 mil pesos, recursos que permiten disponer de los insumos y materiales necesarios.

El funcionario señaló que estas intervenciones representan un importante respaldo para las familias, pues en clínicas particulares el costo conjunto de las 110 cirugías superaría los tres millones de pesos, una cantidad difícil de cubrir para quienes cuentan con recursos económicos limitados.

Asimismo, recordó que durante la actual administración del Renacimiento Maya se han realizado tres jornadas de cirugías de cataratas, en las que se efectuaron 809 valoraciones médicas y 285 personas lograron recuperar la visión, mejorando con ello sus condiciones de vida y la posibilidad de desenvolverse con mayor independencia.

Durante el acto inaugural, el director del hospital dio la bienvenida a las autoridades, personal médico, pacientes y familiares, y destacó la importancia de estas jornadas que permiten devolver la visión a personas que, debido a las cataratas, enfrentan dificultades para realizar sus actividades cotidianas.

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Posteriormente, el regidor Enrique Uc Barbosa, en representación del Alcalde, dirigió un mensaje, al igual que Alejandra Valladares Rodríguez, presidenta del Colegio de Oftalmólogos de Yucatán A. C.

En la ceremonia también estuvieron presentes Javier Ignacio Balam López, director de Prevención y Protección de la Salud de los Servicios de Salud de Yucatán; Jesús Kuyoc, subdirector de la Red Hospitalaria y coordinador de Cirugías Extramuros; y Orestes Somarriba Díaz, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 2.

De igual manera, asistieron el regidor Juan Alcocer, otros integrantes del Cabildo, personal del Hospital General San Carlos y familiares de los beneficiarios, quienes acompañaron el inicio de esta jornada de atención especializada.