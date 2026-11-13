SSP desmiente nombres difundidos de la víctima y el detenido por la ejecución ocurrida en Dzityá

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aclaró las identidades del hombre que fue ejecutado rumbo a la comisaría de Dzityá, al norte de Mérida, y del sujeto detenido por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos el pasado miércoles.

La dependencia señaló que los nombres difundidos en algunas publicaciones no corresponden a los datos confirmados por las autoridades.

De acuerdo con la información oficial, la víctima fue identificada con las iniciales W. A. U., originaria del estado de Guerrero, mientras que el detenido responde a las iniciales E. I. H. C., originario de Oaxaca.

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La SSP precisó que las consultas realizadas en plataformas nacionales de información no han arrojado datos adicionales relevantes, por lo que solicitó información a las autoridades de ambas entidades para integrar la carpeta de investigación.

Asimismo, la dependencia informó que las imágenes recabadas hasta el momento confirman que el probable responsable actuó solo, sin la participación de otras personas.

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También reiteró que los hechos derivaron de un conflicto entre particulares, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el homicidio.

La SSP indicó que el caso requiere peritajes, entrevistas y análisis de evidencias para sustentar las actuaciones correspondientes ante un juez de control.

Mientras tanto, pidió a la ciudadanía consultar los canales oficiales y evitar compartir información sin confirmar para no generar confusión sobre el caso.