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Reik, Ha-Ash y Matisse en Xmatkuil 2026: ¿Dónde y cuándo conseguir boletos gratis?

Mérida, Tekax, Ticul, Valladolid y Tizimín cuentan con puntos de entrega de boletos para los conciertos de Reik, Ha*Ash y Matisse, con fechas diferenciadas según el municipio.

Por Redacción Por Esto!

13 de nov de 2026

2 min

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Los boletos gratuitos para Reik, Ha*Ash y Matisse se entregan el 14 y 15 de noviembre en Mérida
Los boletos gratuitos para Reik, Ha*Ash y Matisse se entregan el 14 y 15 de noviembre en Mérida / Especial

Las personas interesadas en asistir a los conciertos gratuitos de Reik, Ha*Ash y Matisse en la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 podrán obtener sus boletos en Mérida y en cuatro municipios del interior del estado, sin necesidad de trasladarse hasta la capital yucateca.

La distribución de entradas se realizará en Tekax, Ticul, Valladolid y Tizimín, así como en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, en Mérida. Los boletos se entregarán únicamente durante las fechas y horarios establecidos para cada espectáculo.

¿Cuántos boletos entregan por persona y qué requisitos hay?

Para obtener las entradas gratuitas, las personas interesadas únicamente deberán presentar una identificación oficial, con la cual podrán recibir un máximo de dos boletos por persona.

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La entrega está sujeta a disponibilidad, por lo que los boletos se distribuirán hasta agotar existencias en cada una de las sedes. Además, no se entregarán entradas a menores de edad.

¿Cuándo entregan los boletos para Reik, Ha*Ash y Matisse?

Los conciertos de Reik y Ha*Ash con Matisse se realizarán el miércoles 18 y jueves 19 de noviembre, respectivamente, en el Centro de Espectáculos Montejo de Xmatkuil. El calendario de distribución quedó establecido de la siguiente manera:

  • Mérida: sábado 14 y domingo 15 de noviembre, de 9:00 a 16:00 horas.
  • Tekax, Ticul, Valladolid y Tizimín: lunes 16 de noviembre, de 9:00 a 14:00 horas.

En Mérida, la entrega se realizará en el salón Ek Balam del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.

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¿Dónde conseguir boletos gratuitos para los conciertos de Xmatkuil?

Las personas de los municipios participantes podrán acudir a las sedes de distribución en las fechas correspondientes, presentar su identificación y recibir hasta dos entradas por persona, siempre que todavía haya boletos disponibles.

La Feria Yucatán Xmatkuil 2026 se realiza del 6 al 29 de noviembre. La programación completa de conciertos y actividades puede consultarse en el sitio oficial feriaxma.com.

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