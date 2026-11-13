Grúa derriba postes y cables en la avenida Correa Rachó de Mérida

Una grúa que transportaba maquinaria provocó la caída de postes y cables sobre la avenida Correa Rachó, al norte de Mérida, lo que movilizó a elementos de seguridad para controlar la circulación y evitar riesgos a los conductores.

El incidente ocurrió cuando la carga del vehículo pesado se enganchó con el cableado de dos postes, uno de energía eléctrica y otro de servicio telefónico, lo que ocasionó daños en ambas estructuras.

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Tras el percance, los postes quedaron inclinados y parte del cableado terminó sobre la vía, lo que representó un riesgo para los automovilistas que circulaban por esta zona de la ciudad.

Ante esta situación, elementos de seguridad acudieron al lugar para controlar el tránsito vehicular y mantener la zona bajo resguardo mientras se realizaban las maniobras correspondientes para atender los daños y retirar los cables de la avenida.

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El incidente afectó la circulación en la avenida Correa Rachó, por lo que los conductores tuvieron que transitar con precaución y atender las indicaciones de las autoridades.