Revelan video de Paola Dalay y César Romo besándose cuando todavía estaba con José Eduardo Derbez

Desde hace varios días, mucho se ha comentado sobre la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, quienes decidieron poner fin a su relación, tras semanas de mucha polémica y especulaciones.

Mucho se especuló sobre una posible infidelidad, aunque ambos negaron esa situación, incluso publicaron un video en donde los dos anunciaron su separación en redes sociales, para poner fin a los rumores.

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¿Hubo una infidelidad en la relación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

Ese mismo día que publicaron el anuncio sobre el final de su relación, mucho se comenzó a especular sobre la nueva pareja de Paola Dalay, quien fue señalada de serle infiel al actor, aunque lo negó, ahora todo parece indicar que ella estaba mintiendo.

Fue por medio del periodista Javier Ceriani, quien decidió poner en duda todo lo que comentó la joven, pues aparentemente esto sucedió desde que José Eduardo Derbez estaba haciendo un proyecto fuera del país.

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Pero eso no fue todo, el periodista compartió un video de un exclusivo bar de la Ciudad de México, donde se muestra a Paola Dalay está besándose con César Romo.

"Paola Dalay junto a César Romo en un bar; el video aseguraría que el encuentro habría ocurrido el 12 de julio, mientras José Eduardo Derbez se encontraba en España grabando una serie"

Hasta el momento, la modelo no ha dicho nada sobre el video que ha comenzado a circular en las redes sociales.

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