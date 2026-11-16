En una batalla campal entre aficionados terminó una final del béisbol de la Liga Lagunera, celebrada en las instalaciones del estadio Alfonso Durán Castillo, en la ciudad de Champotón.

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Según los datos recabados, la trifulca se originó entre las porras de los equipos Veteranos de Pixtun y Leones de Xbacab, tras concluir el encuentro con un marcador de 13 carreras a 14, a favor de Leones de Xbacab.

La derrota habría generado inconformidad entre las porras y algunos aficionados, lo que derivó en una discusión que subió de tono.

De las palabras altisonantes pasaron a los empujones y golpes. Durante el altercado no hubo personas lesionadas de gravedad. La policía llegó al lugar y no hubo detenidos.

JGH