Una movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas se registró la tarde de este martes en las inmediaciones de la Laguna de Términos, al final de la avenida Contadores, en Ciudad del Carmen, luego del reporte sobre un cuerpo humano que flotaba en el agua.

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De acuerdo con los primeros informes, ciudadanos que se encontraban en la zona alertaron a las autoridades sobre la presencia de una persona aparentemente sin vida, por lo que elementos de la Dirección de Seguridad Pública y personal de Protección Civil acudieron al sitio para verificar la situación.

Una vez en el lugar, personal de Protección Civil preparó una embarcación menor con motor para ingresar a la laguna y recorrer el área donde había sido observado el cuerpo. Después de avanzar varios metros, los rescatistas lograron localizar al masculino, quien permanecía flotando en el agua.

Pescadores locales indicaron que no reconocen al fallecido ni tienen reporte de algún compañero desaparecido en la isla. / Israel Lozano

Tras ubicarlo, los elementos realizaron las maniobras necesarias para asegurar el cuerpo y trasladarlo en la embarcación hasta un punto de la orilla, donde ya esperaban las autoridades ministeriales.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado intervino en el caso y trabajadores del Servicio Médico Forense realizaron las diligencias para el levantamiento y traslado del fallecido, a fin de continuar con las investigaciones correspondientes.

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En torno al caso, trascendió que el cuerpo podría pertenecer a un pescador originario de otra localidad, quien presuntamente habría desaparecido varios días atrás. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades, que deberán establecer su identidad y las circunstancias de su fallecimiento mediante las investigaciones.

De manera extraoficial, también se indicó que el avistamiento habría sido reportado desde hace aproximadamente tres días, aunque fue hasta este martes cuando se concretaron las labores para localizar y recuperar el cuerpo. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuánto tiempo llevaba el masculino en el agua.

JGH