Aunque el abasto de medicamentos en los centros de salud de Campeche se mantiene entre 82 y 85 por ciento, el IMSS-Bienestar anunció una nueva distribución de más de 180 mil piezas para unidades de primer nivel, como parte de la estrategia federal Rutas de la Salud, que contempla recorridos periódicos para surtir los medicamentos que requieren los pacientes.

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La distribución se realiza desde el viernes pasado y concluirá este 20 de noviembre, con entregas de analgésicos, antibióticos, métodos de planificación familiar y medicamentos para personas con enfermedades crónico-degenerativas, además de alternativas terapéuticas para atender a quienes no encuentren disponible el fármaco indicado en su receta.

La coordinadora estatal del IMSS-Bienestar en Campeche, Liliana Montejo León, reconoció que actualmente el porcentaje de abasto en las unidades de primer nivel se encuentra entre 82 y 85 por ciento, aunque aseguró que la estrategia de distribución contempla alcanzar la cobertura total de las unidades médicas.

El suministro está dirigido a unidades médicas de primer nivel.

La funcionaria explicó que las Rutas de la Salud establecen recorridos organizados para abastecer centros de salud y hospitales por lo menos una vez al mes, además de realizar entregas extraordinarias cuando las necesidades de las unidades así lo requieren.

Como parte de estas acciones, señaló que el personal realizó una revisión en el almacén para verificar la salida de los vehículos encargados de distribuir los medicamentos. También efectuaron una inspección física en un centro de salud para comprobar que las distintas etapas de entrega se cumplan de manera adecuada.

JGH