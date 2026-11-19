Un total de 97 centros de salud de Campeche recibirán más de 53 millones de pesos para trabajos de mantenimiento, rehabilitación y equipamiento, mediante el programa federal La Clínica Es Nuestra, cuyos recursos serán administrados por comités comunitarios a través de tarjetas del Banco del Bienestar.

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El presupuesto será utilizado para atender las necesidades de cada unidad médica, desde reparaciones en techos, impermeabilización y sustitución de láminas, hasta mejoras en instalaciones eléctricas y adquisición de equipo médico, con el propósito de mejorar las condiciones de atención para los pacientes.

Durante la entrega de tarjetas del programa La Clínica Es Nuestra, José Antonio Cardozo Rivero informó que 97 centros de salud de Campeche recibirán recursos para mejorar sus instalaciones y equipamiento, / Por Esto!

Durante la entrega de tarjetas, el delegado de los Programas para el Bienestar en Campeche, José Antonio Cardozo Rivero, informó que los apoyos llegarán a 97 clínicas del IMSS-Bienestar y que el dinero quedará bajo responsabilidad de comités elegidos por los propios habitantes mediante asambleas comunitarias.

De acuerdo con las reglas de operación para 2026, los montos dependerán del tamaño de cada establecimiento médico. Las clínicas con un consultorio recibirán 400 mil pesos; las de dos consultorios tendrán 600 mil, mientras que las unidades con tres a cinco consultorios contarán con 800 mil pesos.

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Para los centros con seis a 12 consultorios se contempla un millón de pesos, mientras que los Centros de Salud con Servicios Ampliados y hospitalización podrán recibir hasta un millón 200 mil pesos. La distribución busca que cada comité atienda las necesidades de infraestructura y equipamiento de su respectiva unidad.

JGH