Una zona de inestabilidad atmosférica ubicada frente a la costa este de Estados Unidos registra un 60 por ciento de potencial para desarrollo ciclónico en los próximos siete días, informó la Secretaría de Protección Civil de Campeche, aunque aclaró que este sistema no representa un riesgo para México.

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En su reporte de vigilancia meteorológica de este jueves 19 de noviembre, la dependencia indicó que el área de inestabilidad se encuentra sobre el océano Atlántico, donde las condiciones atmosféricas mantienen la posibilidad de que evolucione hacia un sistema ciclónico durante el periodo de pronóstico.

¿Qué nombre recibiría este fenómeno si se convierte en tormenta?

En caso de que el fenómeno alcance la categoría de tormenta tropical o subtropical y reciba un nombre oficial, sería denominado Kyle, al tratarse del siguiente nombre disponible en la lista de la temporada de huracanes del Atlántico 2026, después de los diez sistemas que ya han recibido denominación este año.

¿Representa algún peligro la posible tormenta Kyle para México o Campeche?

De acuerdo con el mapa meteorológico compartido por Protección Civil, la zona bajo vigilancia se localiza frente a la costa este de Estados Unidos, en aguas del Atlántico. El organismo precisó que, pese al porcentaje de desarrollo señalado, no representa una amenaza para México.

¿Cuál es el pronóstico del clima y lluvias para Campeche?

Por otra parte, para el estado de Campeche se prevé tiempo inestable debido a la interacción del aire marítimo proveniente del Mar Caribe con un canal de bajas presiones extendido al norte de la Península de Yucatán, así como el desarrollo de una vaguada inducida.

Estas condiciones mantendrán un ambiente caluroso durante el día y de fresco a templado por la tarde y noche, además de potencial de lluvias dispersas, principalmente en las regiones Oriente, Sur y Suroeste de la entidad.

Ante este panorama, la Secretaría de Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales y evitar hacer caso o difundir rumores relacionados con la actividad meteorológica.

JGH