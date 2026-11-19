Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró durante la noche en la colonia Centro de Ciudad del Carmen, luego de que una joven resultara intoxicada por inhalación de gas al interior de una vivienda ubicada sobre la calle 35, entre las calles 30 y 32.

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La situación generó preocupación entre vecinos y personas que se encontraban en las inmediaciones, quienes intervinieron para auxiliarla y evitar que el incidente tuviera consecuencias mayores.

De acuerdo con los primeros datos, la joven se encontraba dentro del inmueble cuando, por circunstancias que hasta el momento se desconocen, comenzó a inhalar gas, presuntamente debido a una fuga.

Al percatarse de que su situación era delicada y que no podía salir por sus propios medios, solicitó ayuda, lo que alertó a personas cercanas que rápidamente acudieron para brindarle auxilio.

Paramédicos de la Cruz Roja le proporcionaron oxígeno y la estabilizaron. / Israel Lozano

Entre quienes respondieron al llamado se encontraban vecinos y encargados de un hotel aledaño, quienes lograron ingresar y poner a salvo a la joven, sacándola del domicilio para evitar que continuara expuesta a la acumulación de gas. Posteriormente, solicitaron el apoyo de una ambulancia para que recibiera atención médica especializada.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes encontraron a la joven con síntomas de intoxicación, por lo que le proporcionaron oxígeno y realizaron las maniobras necesarias para estabilizarla antes de trasladarla a un hospital, donde quedó bajo atención médica.

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Mientras se desarrollaba la emergencia, vecinos y personas que participaron en el auxilio abrieron puertas y ventanas del inmueble para permitir la ventilación y dispersar el gas acumulado, tomando precauciones ante el riesgo de que pudiera producirse una explosión o algún otro incidente.

Hasta el momento no se han precisado las causas que originaron la fuga ni las circunstancias en las que ocurrió la intoxicación. La oportuna intervención de los vecinos y del personal del hotel permitió poner a salvo a la joven y evitar que la situación terminara en una tragedia mayor.

JGH