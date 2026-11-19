La Comisión Europea confirmó este jueves 19 de noviembre que desactivó temporalmente varias aplicaciones como medida preventiva después de detectar una campaña de ciberataques generados con inteligencia artificial.

El portavoz comunitario Thomas Regnier explicó que el incidente fue detectado inicialmente el 22 de octubre y confirmado cuatro días después, el 26 de octubre, tras una primera investigación. La mayoría de las aplicaciones afectadas ya fueron restablecidas.

¿Qué se sabe del ciberataque contra la Comisión Europea?

Regnier confirmó que se trató de una campaña en la que fueron utilizadas herramientas de inteligencia artificial para identificar o explotar vulnerabilidades.

Sin embargo, evitó precisar quién estaría detrás de los ataques, cuáles fueron los objetivos concretos de los responsables o qué herramientas empleó la Comisión para contenerlos, debido a que la investigación sigue abierta.

El portavoz también señaló que todavía es difícil establecer la magnitud total de la campaña, debido a que se registraron varios incidentes y los equipos técnicos continúan revisando su alcance.

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Comisión Europea no detecta una filtración general de datos

Hasta ahora, las autoridades europeas no han encontrado evidencia de una brecha de datos que afecte de forma generalizada al personal de la Comisión Europea.

Tampoco existe información que confirme una petición de rescate relacionada con un ataque de ransomware, indicó Regnier durante la conferencia de prensa.

La Commissione #UE ha dichiarato di aver subito, nel mese di ottobre, una campagna di attacchi informatici che ha fatto ricorso all'#IA. "Posso confermare che la Commissione ha recentemente adottato le misure necessarie in risposta a una campagna informatica rilevata", ha riferito ai giornalisti a Bruxelles il portavoce dell'UE Thomas Regnier - #Cybersecurity #AI — askanews (@askanews_ita) November 19, 2026

La Comisión mantiene la investigación en coordinación con CERT-EU, el equipo encargado de la respuesta ante incidentes informáticos en las instituciones europeas, y con el Supervisor Europeo de Protección de Datos.

Regnier aseguró que varios elementos de la campaña ya fueron contenidos, aunque las medidas preventivas seguirán ajustándose conforme avancen las investigaciones.

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