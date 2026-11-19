Un operativo conjunto entre fuerzas federales y ministeriales dejó como saldo cuatro personas detenidas y el aseguramiento de diversas dosis de droga tras ejecutarse tres órdenes de cateo en comunidades rurales del municipio de Campeche.

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Las intervenciones se realizaron de manera simultánea el pasado 18 de noviembre en las localidades de Pich, Los Laureles y La Libertad, luego de que Jueces de Control autorizaran las diligencias derivadas de investigaciones previas por la venta de estupefacientes al menudeo.

En La Libertad, los agentes detuvieron a un hombre identificado con las iniciales J.C.P.C., de 47 años, mientras que en Pich fue asegurado T.H.H., de 41 años. Por su parte, en Los Laureles se concretó la captura de una pareja conformada por K.G.P.M., de 27 años, y una joven de iniciales P.P.A., de 20 años.

Las diligencias derivaron de investigaciones por presunta venta de drogas al menudeo.

Al inspeccionar los inmuebles, el personal de la Fiscalía Especializada en el Combate al Delito de Narcomenudeo localizó marihuana, cristal y cocaína en piedra, además de básculas grameras y otros artículos utilizados para la dosificación y comercialización de la droga.

Para resguardar el perímetro y garantizar el desarrollo de los cateos, elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional brindaron apoyo operativo a los agentes de la Fiscalía General del Estado de Campeche.

Los cuatro detenidos y los narcóticos decomisados quedaron a disposición del Ministerio Público, instancia que integrará las carpetas de investigación por delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio para definir su situación legal en las próximas horas.

JGH