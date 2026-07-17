¿Puedo ir a la cárcel por tener un loro? Las sanciones que se aplican en Yucatán

Tener un loro como mascota en Yucatán puede parecer algo común, pero hacerlo sin acreditar su procedencia legal puede derivar en multas, el aseguramiento del ejemplar e incluso responsabilidades penales en determinados casos.

La legislación federal protege a estas aves debido al tráfico ilegal que ha puesto en riesgo a numerosas especies de psitácidos en México.

Noticia Destacada Loros cachetes amarillos conquistan Mérida: así llegaron y por qué se quedaron

¿Es ilegal tener un loro en Yucatán?

La respuesta depende del origen del ave. En México está prohibida la captura de loros, pericos y guacamayas silvestres para fines comerciales o de mascota cuando son especies nativas.

Si una persona posee uno de estos ejemplares, debe poder demostrar que fue adquirido legalmente y que cuenta con la documentación correspondiente emitida por las autoridades ambientales.

¿Puedo ir a la cárcel?

La simple posesión de un loro no significa automáticamente que una persona será encarcelada, pero si las autoridades determinan que el ejemplar proviene del tráfico ilegal de fauna silvestre o no se puede acreditar su procedencia legal, el caso puede derivar en una investigación penal.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha recordado que el tráfico ilegal de especies protegidas puede castigarse con penas de uno a nueve años de prisión, además de multas y el decomiso de los animales.

Noticia Destacada Rescatan a crías de loros tras fuertes lluvias y vientos en Yucatán

Otras sanciones que pueden aplicarse

Además de las consecuencias penales, la Ley General de Vida Silvestre contempla sanciones administrativas como:

Multas económicas.

Decomiso del loro u otros ejemplares.

Clausura de instalaciones cuando exista comercio ilegal.

Suspensión o revocación de permisos ambientales.

Arresto administrativo en algunos procedimientos.

¿Qué hacer si ya tienes un loro?

Si el ave fue adquirida legalmente, es importante conservar toda la documentación que acredite su origen.

En caso de no contar con esos documentos, especialistas recomiendan acercarse a la Profepa o a la Semarnat para conocer la situación jurídica del ejemplar y evitar incurrir en una infracción.