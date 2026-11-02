Auto impacta de frente contra tractocamión en Playa del Carmen; conductor termina gravemente herido

Aparatoso accidente vehicular registrado sobre el Boulevard Playa del Carmen dejó como saldo una persona gravemente herida, atrapada entre los fierros retorcidos de su vehículo, y considerables daños materiales que paralizaron la circulación en una de las vías más transitadas del municipio de Solidaridad.

​Los hechos ocurrieron minutos después del mediodía sobre los carriles que conducen de norte a sur, a la altura de la avenida Universidades y cerca de la zona comercial de Galerías El Triunfo.

De acuerdo con los primeros peritajes e informes recabados en el lugar, el siniestro se desencadenó cuando el operador de un autobús de pasajeros de la marca Volvo intentó incorporarse de manera intempestiva a la vía principal.

Al realizar la maniobra, el conductor de la pesada unidad aparentemente no se percató de la presencia de un automóvil compacto tipo Renault Kwid, de color rojo, que transitaba sobre el carril de la izquierda a velocidad inmoderada.

La falta de precaución y el exceso de velocidad se combinaron de forma trágica: el auto compacto impactó de frente y a gran velocidad contra el costado frontal izquierdo del autobús. La fuerza de la colisión destruyó casi por completo la zona del motor y el parabrisas del vehículo particular, dejando el habitáculo severamente deformado.

Debido a la magnitud del impacto, el conductor del Kwid quedó atrapado y prensado de las extremidades inferiores entre el tablero y los fierros retorcidos de la estructura. Testigos de lo sucedido solicitaron auxilio de inmediato a través del número de emergencias 911.

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Minutos después, arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil y paramédicos. Empleando herramientas hidráulicas, conocidas como las "mandíbulas de la vida", los rescatistas laboraron arduamente durante varios minutos hasta cortar los postes de la carrocería y liberar al atrapado.

​Una vez extraído del vehículo, el lesionado fue estabilizado en el lugar y abordado en una ambulancia para su traslado de urgencia a un hospital cercano, donde su estado de salud fue reportado como delicado y con pronóstico reservado.

​En el sitio del percance, bomberos arrojaron tierra y limpiaron la cinta asfáltica para controlar el derramamiento de aceite y combustible, previniendo otros percances.

Agentes de Tránsito Municipal abanderaron la zona y desviaron el flujo vehicular, mientras las grúas realizaron las maniobras para remover las unidades involucradas y trasladarlas al corralón.

​Por su parte, el chofer del autobús fue asegurado en el lugar por los oficiales de tránsito y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para deslindar responsabilidades legales.