Fuga en tanque de gas movilizó a bomberos y policías en Felipe Carrillo Puerto

El reporte de la explosión de un cilindro de gas y el incendio de una vivienda movilizó a elementos del cuerpo de bomberos y de la policía municipal, que luego de revisar el hecho, confirmaron que solamente se trataba de una fuga de gas en dicho tanque, mismo que fue inmovilizado.

Los hechos se registraron en la calle 38 entre 61 A y 63 de la colonia Lázaro Cárdenas, al ser reportado un evento de grandes magnitudes, por lo que se tuvo que movilizar varias patrullas de la policía municipal y elementos de la Bomberos para atender las posibles secuelas de la explosión del tanque.

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Los agentes municipales fueron los primeros en hacer acto de presencia, quienes procedieron a cerrar la calle donde se ubica la vivienda y proceder a contactar a la propietaria, quien les informó que solamente se trataba de una fuga en la válvula del tanque de gas y que no se había registrado algún tipo de explosión y tampoco se había incendiado la vivienda.

Con la llegada de los bomberos, ingresaron a la zona y procedieron a inmovilizar el tanque para retirarlo de la vivienda para llevarlo hasta la unidad, y verificar si dicho tanque presentaba otra fuga, mismo que pidieron corroborar que no representaba un riesgo para la familia.