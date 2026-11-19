Dos jóvenes yucatecos viajaron desde Mérida hasta Campeche para comprar una motocicleta deportiva que habían visto en venta; sin embargo, cuando regresaban a la capital yucateca, chocaron contra un mototaxi, dejando como saldo dos personas lesionadas, una de cada vehículo.

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Los hechos ocurrieron en el kilómetro 71 de la carretera Campeche-Mérida, donde los jóvenes regresaban de la ciudad de las murallas con dirección a la blanca Mérida. Según los primeros datos, al pasar por unos vibradores que buscan evitar que los conductores salgan de la cinta asfáltica, el conductor de la motocicleta perdió el control y terminó impactándose contra un mototaxi que transitaba por la misma vía. Ambas unidades acabaron fuera de la carretera.

Paramédicos del SAMU y de la Cruz Roja atendieron a los involucrados. / Erik Caamal

Automovilistas que presenciaron el accidente se detuvieron para auxiliar a los involucrados y solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911. Al lugar llegaron paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) de Hecelchakán y de la Cruz Roja Mexicana, delegación Calkiní, quienes brindaron atención a los lesionados.

El primero fue el acompañante de la motocicleta deportiva, quien presentaba una lesión expuesta, pero se negó a ser trasladado al hospital. La segunda lesionada fue la esposa del mototaxista, quien aceptó ser llevada al Hospital Integral IMSS-Bienestar de Calkiní para recibir valoración médica especializada.

Finalmente, ambos conductores llegaron a un acuerdo y se retiraron del lugar antes de que arribaran elementos de la Guardia Nacional, por lo que las motocicletas no fueron trasladadas al corralón. Cada uno buscó la manera de continuar con su camino.

JGH