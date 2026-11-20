El Congreso del Estado confirmó la recepción del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2027, que contempla un presupuesto de 27 mil 101 millones de pesos para el último año de Gobierno de la actual administración estatal, lo que representa alrededor de mil millones de pesos más que los recursos aprobados para el ejercicio anterior, informó el presidente de la Junta de Gobierno y Administración, José Antonio Jiménez Gutiérrez.

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El proyecto fue entregado al Poder Legislativo por el secretario de Gobierno, Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, y ahora corresponderá a las diputadas y los diputados de la LXV Legislatura analizar, estudiar y discutir las iniciativas presentadas por el Ejecutivo estatal, antes de determinar su aprobación.

Jiménez Gutiérrez destacó que poco más del 55 por ciento del presupuesto, equivalente a cerca de 15 mil millones de pesos, pretende destinarse a la función social del Estado y a garantizar los derechos de la población campechana. Señaló que esta distribución mantiene una orientación similar a la propuesta presupuestal federal, al privilegiar los programas y las garantías sociales.

Explicó que el análisis legislativo se realizará principalmente en las comisiones de Control Presupuestal y Contable, así como de Finanzas y Hacienda Pública, donde se revisará que existan recursos suficientes para sectores prioritarios como salud, el campo y la infraestructura carretera. Aseguró que los legisladores tendrán varios días para contrastar las cifras y valorar la propuesta antes de fijar una postura.

Como parte del procedimiento, adelantó que el próximo 8 de diciembre comparecerá el secretario de Administración y Finanzas (SAFIN), Jezrrael Larracilla Pérez, ante los legisladores, en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones, para explicar los alcances del paquete presupuestal y responder las dudas sobre la distribución de los recursos.

El presidente del Congreso estimó que la aprobación del Presupuesto de Egresos podría concretarse alrededor del 17 de diciembre, una vez concluido el análisis correspondiente. Aclaró que la diferencia de mil millones de pesos respecto al año anterior considera el financiamiento contratado en el ejercicio previo, pues sin ese crédito el presupuesto anterior habría rondado los 26 mil millones de pesos.

De esta manera, el proyecto de 27 mil 101 millones de pesos será el instrumento financiero con el que la administración estatal enfrentará su último año de gestión, por lo que su revisión será determinante para conocer cuánto se asignará a las principales necesidades y compromisos del Estado.

JGH