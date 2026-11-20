El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, afirmó que la soberanía nacional y la igualdad social forman parte de los principales legados de la Revolución Mexicana y de los principios que mantienen las Fuerzas Armadas del país.

Durante su discurso previo al Desfile Cívico-Militar por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el Zócalo de la Ciudad de México, el general sostuvo que el movimiento iniciado en 1910 transformó tanto la vida nacional como la organización militar del país.

La ceremonia de este 20 de noviembre contó con la participación de integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, además de representaciones históricas relacionadas con el movimiento revolucionario.

Trevilla destaca soberanía nacional como legado de la Revolución

El titular de la Defensa señaló que uno de los principios derivados del movimiento revolucionario fue la defensa de la soberanía nacional.

Como ejemplo mencionó la Batalla del Carrizal del 21 de junio de 1916, episodio que, de acuerdo con su exposición, fortaleció el nacionalismo mexicano y posteriormente se relacionó con el desarrollo de la denominada Doctrina Carranza.

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Trevilla sostuvo que ese principio permanece vigente tanto en la sociedad como entre las Fuerzas Armadas.

Reconoce a Sheinbaum como primera comandanta suprema

Otro de los ejes del discurso fue la igualdad social. El general señaló que las mujeres han avanzado gradualmente en distintos espacios políticos, sociales y laborales.

En ese contexto, destacó que Claudia Sheinbaum es la primera mujer en ocupar la Presidencia de México y, por consecuencia, la primera en ejercer como comandanta suprema de las Fuerzas Armadas.

También afirmó que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional mantienen un sistema de desarrollo profesional basado en el mérito y señaló que este 20 de noviembre 68 coroneles ascendieron al grado de general.

Ejército refrenda vínculo con el pueblo

Trevilla aseguró que las raíces del Ejército Mexicano se encuentran en la sociedad y recordó una declaración de Lázaro Cárdenas sobre la relación de la institución militar con obreros y campesinos.

El secretario afirmó que esa cercanía explica el origen social que, desde su perspectiva, distingue al Ejército y a la Fuerza Aérea.

También explicó que el desfile de este año rinde homenaje a las mujeres y hombres que participaron en la Revolución Mexicana y reconoce el papel del caballo y el ferrocarril como elementos fundamentales durante el conflicto.

Para cerrar su intervención, Trevilla sostuvo que soldados, integrantes de la Fuerza Aérea y elementos de la Guardia Nacional mantendrán su compromiso de servir al país y conservar los principios que, señaló, dieron origen a las actuales instituciones armadas.

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