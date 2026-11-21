La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visita este sábado 21 de noviembre de 2026 el municipio de Villanueva, Zacatecas, para encabezar el evento denominado “Becas para el Bienestar”, como parte de su agenda de trabajo en las entidades del país.

La actividad está programada alrededor del mediodía en la Unidad Deportiva Domingo González R., donde se prevé la participación de estudiantes, familias y autoridades estatales.

El encuentro forma parte de las acciones del Gobierno federal para impulsar los programas de apoyo económico dirigidos a estudiantes de escuelas públicas.

Sheinbaum regresa a Zacatecas para presentar avances de las becas

La visita representa la tercera gira de trabajo de la mandataria federal por Zacatecas durante 2026, después de las actividades realizadas en julio y septiembre.

En sus visitas anteriores, Sheinbaum presentó información sobre los Programas para el Bienestar y los apoyos educativos destinados a estudiantes de la entidad.

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Entre estos programas se encuentran las becas Rita Cetina, dirigidas a estudiantes de educación básica, y otros esquemas de apoyo para jóvenes que cursan estudios de niveles superiores.

¿Qué se anunciará durante el evento de Becas para el Bienestar?

Hasta el momento, las autoridades no han detallado el número de beneficiarios que participarán en el encuentro ni los posibles anuncios que realizará la presidenta.

Se espera que durante la actividad se informe sobre el alcance de los programas educativos federales y su implementación en Zacatecas.

La visita se produce después de la participación de Sheinbaum en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en China, y de las actividades conmemorativas del aniversario de la Revolución Mexicana.

IO