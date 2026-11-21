Un vehículo terminó en llamas en Playa del Carmen, según las autoridades municipales, el auto estaba desmantelada y abandonada en un paraje, adjunto a una chatarrera, aunque se desconocen las causas del siniestro.

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De acuerdo a datos preliminares de las autoridades locales, una llamada al número de emergencias, el 911, provocó la movilización del cuerpo de Bomberos, quienes se presentaron en el cruce de la avenida 135 con calle 6 Norte, de la colonia Ejidal de Playa del Carmen.

Los bomberos al llegar al lugar en la escena del siniestro confirmaron que una camioneta se encontraba envuelta en llamas adjunto a una chatarrera.

El incendio ocurrió en el cruce de la avenida 135 con calle 6 Norte.

Los elementos de Bomberos de inmediato extendieron las gruesas mangueras y abrieron la llave de paso para soltar los chorros de agua, con la finalidad de controlar el fuego y evitar que alcanzara a otras zonas expuestas a ser consumidas por las llamas.

Según los primeros reportes de las autoridades locales, la unidad siniestrada presuntamente ya se encontraba previamente desmantelada y que permanecía en estado de abandono.

Por su parte, vecinos de la zona comentaron a las autoridades locales que la zona presuntamente es visitada constantemente por personas en situación de calle, y que no es la primera ocasión que se registre un incidente en los alrededores, y que debido a ello, temen por la seguridad de todos.

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En tanto, los elementos de Bomberos luego de varios minutos de esfuerzo lograron sofocar el fuego en su totalidad, evitaron que se extendiera en los alrededores y alcanzara a predios aledaños.

La unidad siniestrada resultó con daños parciales, pese al feroz incendio no se reportaron personas lesionadas y menos intoxicadas, tampoco hubo detenidos que podrían ser presuntos responsables.

JGH