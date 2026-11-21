Vecinos de la comunidad de La Presumida consideran que deben demolerse los dos tanques elevados de agua que existen en la localidad, debido a que dejaron de utilizarse desde hace más de 20 años.

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Indicaron que el área donde se encuentran permanece sin mantenimiento por parte de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y que, además, los espacios se han convertido en tiraderos de basura.

Los dos tanques elevados fueron construidos hace más de 50 años y actualmente presentan deterioro en su estructura, por lo que los habitantes consideran que podrían colapsar en cualquier momento.

JGH