Alrededor de las 10:00 horas de este sábado, un adulto mayor identificado con las iniciales S. H. C., de aproximadamente 80 años, fue asesinado a balazos en el cruce de las calles 15 por 18 de la colonia San Isidro. La víctima trabajaba como velador en el cementerio de la ciudad y hasta el momento se desconocen las causas del homicidio.

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De acuerdo con datos recabados en el lugar de los hechos y proporcionados por vecinos y transeúntes, en esa calle, que registra constante circulación porque conduce al centro de la ciudad, el hombre caminaba sobre la calle 18 cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta se le acercaron y le dispararon con un arma de fuego. El adulto mayor cayó al suelo y perdió la vida.

Tras escuchar las detonaciones, los vecinos dieron aviso al número de emergencias 911. Al sitio llegaron policías municipales, quienes acordonaron el área, así como paramédicos del SAMU y de la Asociación Nacional de Voluntarios en Emergencias y Desastres (ANVED), quienes únicamente pudieron confirmar que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Trascendió que los presuntos agresores huyeron en dirección a la calle 15, rumbo a las oficinas del CADER de la SADER. Sin embargo, a unos 200 metros del lugar donde quedó el cuerpo del adulto mayor, junto a una capilla de la Virgen de Guadalupe, fue encontrada una motocicleta entre los matorrales, la cual presuntamente habría sido utilizada inicialmente por los responsables para escapar. Los policías también acordonaron ese segundo punto y aseguraron la unidad.

La Policía Municipal implementó un operativo de búsqueda y, de acuerdo con versiones recabadas en el lugar, habría detenido a un sujeto presuntamente relacionado con el asesinato. Sin embargo, esta información no había sido confirmada por las autoridades correspondientes.

Se supo que el adulto mayor trabajaba en el Ayuntamiento de Hopelchén, en la Dirección de Servicios Públicos, donde estaba adscrito al cementerio como velador. Tenía su domicilio cerca de la unidad deportiva 20 de Noviembre, en la colonia Campo de Aviación.

De acuerdo con el recuento de hechos violentos referido en la información inicial, este sería el quinto homicidio de este tipo registrado en lo que va del año en el municipio de Hopelchén: cuatro en la cabecera municipal y uno en la comunidad de Bolonchén de Rejón.

JGH