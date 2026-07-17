Camioneta evade filtro y atropella a motociclistas en Calkiní

Una camioneta de conocida frutería intentó evadir un filtro policiaco donde un elemento estaba realizando la verificación de la documentación cuando escucharon el quemón de llanta de la camioneta estaquita que se llevó de corbata a dos motociclistas y al elemento de la policía municipal, quien terminó con tremendo susto y se puso a vomitar en el lugar de los hechos, donde fue detenido el conductor de la unidad.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 22 horas en un filtro instalado a la altura del balneario de Chucsay, donde dos de los tres elementos que estaban en el carril Calkiní-Dzitbalché relataron que algo originó que se hicieran a un lado cuando escucharon el quemón de llanta y el grito de los lesionados que quedaron tendidos en el suelo. Enseguida marcaron al 911 para solicitar la presencia de los paramédicos para la atención de los lesionados que estaban en la vía pública.

Al lugar llegaron paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) quienes atendieron a los lesionados, entre ellos un trabajador de tienda departamental que sufrió mayores lesiones tras el impacto de la camioneta estaquita. También un elemento de la policía terminó con crisis nerviosa, siendo atendido en el interior de la unidad médica.

Tras lo ocurrido fue detenido el conductor, quien se encontraba nervioso y sin poder hablar. Sus familiares llegaron rápidamente al lugar del accidente para intentar llegar a un arreglo con los involucrados.