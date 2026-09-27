Motociclista choca contra triciclo y pasajera sale disparada en carretera estatal en Dzitbalché

La imprudencia de un motociclista que transitaba en presunto estado inconveniente, provocando un choque por alcance contra un triciclero que llevaba una pasajera quien salió disparada del triciclo misma solo sufrió un golpe leve, mientras que el motociclista tras derrapar sufrió laceraciones en su rostro por lo que curiosos que pasaban por el lugar dieron parte a las autoridades.

Los hechos ocurrieron en la carretera estatal entre la maquiladora y la escuela secundaria técnica número 14 donde estaba transitando el triciclero conocido como Chubo quien dijo que llevaba a una señorita quien iba a entregar productos de perfumería cuando según el motociclista no se percato del triciclo por la obscuridad por lo que no lo pudo esquivar hasta que lo impacto derrapando con su caballo de acero mientras que el triciclo quedo volcado con su pasajera en el pavimento.

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Curiosos que presenciaron el accidente enseguida marcaron a los números de emergencia por lo que enseguida llegaron elementos de la policía municipal quienes verificaron el reporte sin embargo al ver al motociclista con varias lesiones en el rostro enseguida solicitaron la ambulancia para si atención médica, por lo que rápidamente arribaron paramédicos del sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) quienes al llegar rápidamente atendieron al motociclista quien recibió curación en el lugar del accidente, por lo que después de su curación voluntariamente dijo que no necesitaba que fuese trasladado al hospital, por lo que bajo de la unidad y enseguida valoraron a la mujer quien de igual forma dijo que no necesitaba que sea trasladado al hospital.

Por su parte los elementos policíacos pidieron a los involucrados a llegar en un arreglo satisfactorio serian turnados a la fiscalía para el deslinde de responsabilidades, por lo que la mujer pidió 3 mil pesos para sus gastos médicos, mientras que triciclero solo pidió 600 pesos para la reparación de dos riesgo de su triciclo que se medio doblaron, al firmar una hoja de conformidad todos se retiraron del lugar.