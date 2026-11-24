Luego de varias semanas de protestas y desacuerdos entre habitantes del fraccionamiento Colinas del Sur y autoridades municipales, el Ayuntamiento de Campeche retiró el cerco que vecinos habían instalado en el acceso al conjunto habitacional, en cumplimiento de un mandato judicial.

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La diligencia se realizó con el apoyo de personal del Ministerio Público y elementos de la Policía Estatal, quienes participaron en el operativo para ejecutar la disposición. La intervención derivó de una demanda promovida por una particular que, de acuerdo con los señalamientos de los residentes, no habita en el fraccionamiento.

El retiro de la estructura generó nuevamente inconformidad entre los habitantes de Colinas del Sur, quienes manifestaron su rechazo a la actuación de las autoridades y cuestionaron que el procedimiento se llevara a cabo en atención a una demanda presentada por una persona ajena al lugar.

El conflicto se prolongó durante varias semanas, periodo en el que los vecinos realizaron protestas para defender la permanencia del cerco. La estructura había sido colocada como parte de las medidas impulsadas por los propios residentes, cuya postura derivó en diferencias con el Ayuntamiento.

JGH