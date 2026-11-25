Una inconformidad por el servicio de bebidas refill en una cafetería de la colonia Aviación, en San Francisco de Campeche, generó comentarios en redes sociales luego de que una clienta compartiera su experiencia y el establecimiento publicara un comunicado para aclarar lo sucedido.

¿Por qué comenzó la polémica por las bebidas refill en Campeche?

El caso comenzó el martes 24 de noviembre, cuando la mujer relató que acudió a desayunar al establecimiento y pidió una bebida refill. Según explicó en su publicación, terminó su primera bebida mientras esperaba sus alimentos y, al solicitar que se la llenaran nuevamente, una trabajadora le comentó que ya no tenían disponible el sabor que había elegido.

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Ante esta situación, la clienta cuestionó qué harían otras personas si pagaban por una bebida refill y después no podían volver a solicitarla. También aclaró que su intención no era exhibir al establecimiento, sino conocer la opinión de otros usuarios sobre lo ocurrido.

Más tarde, la mujer publicó otra actualización en la que señaló que la situación había generado comentarios que iban más allá de su inconformidad inicial. Incluso mencionó que había decidido comprar los ingredientes para preparar chilaquiles en casa e invitó a otras personas a desayunar.

Cafetería devuelve 150 pesos a la clienta tras el reclamo

La controversia continuó el miércoles 25 de noviembre, cuando la clienta informó que personal de la cafetería se había puesto en contacto con ella y que recibió la devolución de 150 pesos, correspondientes al costo de las dos bebidas refill.

Sin embargo, la mujer también manifestó su inconformidad por la manera en que se habría desarrollado la comunicación con el establecimiento. Aseguró que recibió advertencias sobre la publicación de información en redes sociales y que el negocio buscaría tomar acciones por lo ocurrido. Estas declaraciones forman parte de su versión de los hechos.

¿Qué respondió el establecimiento sobre el servicio refill?

Por su parte, el establecimiento publicó un comunicado en el que explicó que el 24 de noviembre una clienta solicitó dos bebidas refill de 75 pesos cada una. Según su versión, al agotarse el sabor elegido, el personal le ofreció continuar con cualquiera de las otras bebidas refill disponibles, sin costo adicional.

La cafetería aseguró que ofreció otras bebidas disponibles cuando se agotó el sabor solicitado.

La cafetería señaló que la alternativa fue aceptada y que, posteriormente, la clienta manifestó su inconformidad. En respuesta, aseguró que realizó el reembolso íntegro de los 150 pesos y ofreció una disculpa por el inconveniente.

En el mismo comunicado, el negocio sostuvo que la devolución fue aceptada y que en ese momento no se manifestó alguna inconformidad adicional. También indicó que posteriormente intentó comunicarse con la clienta para conocer si existía algún asunto pendiente, pero afirmó que sus cuentas fueron bloqueadas, lo que habría impedido continuar el diálogo.

El establecimiento afirmó que devolvió los 150 pesos / Especial

Asimismo, rechazó las acusaciones que, según señaló, no corresponden con lo sucedido y aseguró que los registros de su sistema de videovigilancia respaldan su versión sobre el consumo de las bebidas y la devolución del dinero.

De esta manera, el desacuerdo que comenzó por la disponibilidad de una bebida refill terminó generando una discusión pública entre la experiencia compartida por la clienta y la explicación difundida por el establecimiento.

JGH