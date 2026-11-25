Un hombre fue detenido por elementos de seguridad luego de que vecinos reportaran ruidos sospechosos al interior de un domicilio de la colonia Héctor Pérez Martínez, en Ciudad del Carmen.

Noticia Destacada Frente Frío 8 desborda el mar en el Malecón de Champotón y paraliza la pesca por segundo día

De acuerdo con la información de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), los agentes acudieron al lugar para verificar el reporte y realizaron recorridos de búsqueda en la zona.

Durante las labores, localizaron a un sujeto que se encontraba oculto en la parte superior de un árbol, por lo que procedieron a detenerlo.

Posteriormente, el individuo fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que realizará las diligencias correspondientes para determinar su situación legal.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre el domicilio reportado ni sobre las circunstancias en las que el hombre habría ingresado al lugar.

JGH