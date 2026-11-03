Despiden a víctimas de la masacre en Mayatecún II, Champotón; familiares exigen justicia

Familiares de las personas que perdieron la vida durante un ataque armado registrado el pasado domingo 1 de noviembre, en un bar clandestino en el poblado de Mayatecún II, municipio de Champotón, despidieron a sus seres queridos en un ambiente de duelo y profundo dolor.

De acuerdo con datos proporcionados, al menos tres de los cuatro fallecidos fueron sepultados este martes en el panteón de esta demarcación, ubicada al sur del municipio.

Entre lágrimas y muestras de solidaridad, familiares y amigos de los fallecidos exigieron justicia y que el crimen no quede impune.

El cortejo fúnebre recorrió las calles de esta comunidad, habitada por familias de origen guatemalteco, hasta llegar al camposanto, donde los cuerpos fueron sepultados.

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Las personas y víctimas de esta tragedia fueron identificadas como: José Luis Vázquez Pérez, Gilberto Miguel López López, Carlos Chot Yat y Hugo Gómez Méndez. Uno de ellos, no se precisó cuál, era capitán del equipo de futbol del pueblo.

Las cuatro personas perdieron la vida luego de que dos sujetos irrumpieron un bar clandestino, y bajo los efectos del alcohol y tras protagonizar una acalorada discusión, abrieron fuego contra el propietario y las personas que en ese momento se encontraban en el sitio.

Los familiares exigen justicia y cero impunidad para con los responsables de estos actos, los cuales permanecen en la Fiscalía General (FGECAM) del Estado de Campeche bajo investigación. Los nombres de estas personas fueron identificados con los generales Enrique D.P. y Tomás M. alias El Flaco, este último originario de esta localidad.