Busca el PT Campeche duplicar sus votos en 2027 sin Morena y el PVEM

El Partido del Trabajo (PT) buscará duplicar los más de 17 mil votos que obtuvo en las elecciones de 2024 y alcanzar al menos 35 mil sufragios en el Proceso Electoral 2026-2027, una meta que pretende cumplir independientemente de que se concrete nuevamente la coalición con Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), adelantó su dirigente estatal, Antonio Gómez Saucedo.

El líder petista aseguró que el partido mantiene una estrategia territorial permanente, mediante el trabajo coordinado con sus dirigentes municipales y regidores, con el propósito de fortalecer su presencia en los municipios y garantizar mejores resultados en cada una de las casillas. Sostuvo que existe confianza en alcanzar el crecimiento electoral proyectado, sin depender de una eventual alianza partidista.

Respecto a la conformación de la coalición 'Sigamos Haciendo Historia', Gómez Saucedo consideró que existen condiciones favorables para repetir la alianza que permitió competir juntos en los procesos electorales de 2021 y 2024, luego de que el PVEM confirmara públicamente su disposición de construir nuevamente un proyecto electoral con el PT y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

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Indicó que buscarán establecer reuniones de trabajo con representantes del Partido Verde y con quien Morena designe como enlace para comenzar las negociaciones y avanzar en la construcción de una candidatura común. Afirmó que existe buen ánimo entre las fuerzas políticas para concretar una coalición ganadora en beneficio de Campeche.

No obstante, dejó claro que el crecimiento del PT no estará condicionado a las negociaciones, pues el objetivo es fortalecer su propia estructura y aumentar el número de simpatizantes y votantes.

Como parte de esta estrategia, informó que ya comenzaron un proceso de formación ideológica de cuadros en los 13 municipios, mediante una escuela estatal y escuelas políticas municipales, con las que buscan preparar a sus militantes, fortalecer sus principios y consolidar una estructura capaz de competir con mayor fuerza en las próximas elecciones.