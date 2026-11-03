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Campeche / Sucesos

Reportan robo de motocicleta en la colonia Josefa Ortiz de Campeche

Una motocicleta Italika 125 AT, color negro con azul, fue reportada como robada luego de que fuera sustraída cuando permanecía estacionada afuera de una vivienda.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

3 de nov de 2026

1 min

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Elementos de la Policía Estatal tomaron conocimiento del robo y el afectado pidió reportar cualquier información al número de emergencias 911
Elementos de la Policía Estatal tomaron conocimiento del robo y el afectado pidió reportar cualquier información al número de emergencias 911 / Dismar Herrera

El robo de una motocicleta fue reportado en la colonia Josefa Ortiz, luego de que la unidad fuera sustraída mientras permanecía estacionada a las afueras de una vivienda.

El propietario solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizarla.

Un joven de 24 años fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche.

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La víctima, identificada como Víctor Acosta Colli, informó que se trata de una motocicleta Italika 125 AT, color negro con azul, y pidió reportar cualquier información que permita dar con su paradero.

Tras el reporte, elementos de la Policía Estatal tomaron conocimiento de los hechos.

El afectado solicitó que cualquier dato sobre la ubicación de la motocicleta sea comunicado al número de emergencias 911.

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