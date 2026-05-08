Motociclista derrapa en Morelos tras maniobra de automóvil en Carmen

Un incidente vial registrado en calles de la colonia Morelos dejó como saldo daños materiales en una motocicleta y movilización de elementos policiacos, luego de que el conductor de un automóvil presuntamente le cortara la circulación a un motociclista, provocando que este derrapara sobre el pavimento.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Periférica Norte por calle 55, donde, de acuerdo con la versión de los involucrados y la posición de las unidades, el conductor de un automóvil Nissan Sentra color blanco, con placas DJA-195-B del estado de Campeche, habría realizado una maniobra para ingresar al estacionamiento de su centro de trabajo, sin percatarse de la proximidad de una motocicleta color azul, con matrícula 79GYM5 del estado.

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Ante esta acción, el motociclista intentó evitar la colisión realizando una maniobra brusca, perdiendo el control de la unidad y derrapando sobre la carpeta asfáltica. A pesar del percance, nunca hubo contacto directo entre ambos vehículos.

Tras el reporte al número de emergencias, elementos motorizados de la Policía arribaron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y dialogar con ambas partes. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en la motocicleta derivado de la caída.

Debido a que no existió impacto entre las unidades, las autoridades determinaron que no era necesaria la intervención de peritos de vialidad ni de compañías aseguradoras, por lo que el motociclista tuvo que retirarse del lugar con los daños ocasionados a su vehículo.