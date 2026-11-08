Motociclista pierde el control, sale 'volando' e impacta contra el pavimento en Cancún

Un aparatoso percance vehicular se registró la tarde del domingo, luego de que un joven motociclista perdiera el control de su unidad tras realizar maniobras peligrosas, específicamente los conocidos como "caballitos", sobre la concurrida avenida Haití.

De acuerdo con los reportes recabados en el lugar de los hechos, el incidente ocurrió exactamente en el cruce de la avenida Haití con la calle Obsidiana, en las inmediaciones del fraccionamiento Villas Otoch Paraíso, una zona habitacional de alta densidad ubicada en la región norte de la ciudad. El conductor, un joven cuya identidad no fue revelada de manera oficial, circulaba a bordo de una motocicleta de la marca Italika a exceso de velocidad y sin la precaución debida.

En un determinado momento, el motociclista intentó alzar el vehículo sobre una sola rueda. La falta de pericia, sumada al exceso de velocidad con el que se desplazaba, provocó que perdiera por completo el control del manubrio. La unidad motriz patinó violentamente sobre la carpeta asfáltica, generando momentos de gran tensión entre los transeúntes y automovilistas que presenciaron el accidente.

Debido a la inercia, el operador salió proyectado por los aires varios metros adelante, terminando por impactarse de forma brutal contra la banqueta de concreto ubicada a la orilla de la vía. ​Ciudadanos que observaron el momento exacto del accidente y las graves consecuencias de la caída no dudaron en actuar de manera inmediata.

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Dieron aviso a las autoridades a través de la línea de emergencia 911, solicitando con urgencia la presencia de una ambulancia y de elementos de tránsito, ya que el joven yacía tendido sobre el pavimento con visibles lesiones.

Minutos más tarde, arribaron al sitio paramédicos de una unidad de emergencia médica, quienes le brindaron los primeros auxilios y la atención prehospitalaria necesaria para estabilizarlo. Debido a la gravedad de los golpes sufridos tras el impacto contra la banqueta, los socorristas decidieron realizar su traslado urgente al Hospital General de la ciudad, donde quedó internado bajo observación médica especializada para descartar fracturas o lesiones internas graves.

Por su parte, elementos de la dirección de tránsito municipal se hicieron presentes para abanderar la zona y prevenir otro percance vial, mientras ordenaban el levantamiento de la unidad siniestrada. Una grúa particular acudió al sitio para remolcar la motocicleta Itálika y trasladarla de manera oficial al corralón correspondiente, quedando a disposición de la autoridad competente para el deslinde de responsabilidades.