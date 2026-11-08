Natalia Alcocer pide su salida de ‘La Granja VIP’; estas fueron las razones.

Durante esta gala de eliminación de ‘La Granja VIP’, Natalia Alcocer sorprendió al público y los granjeros al solicitar su salida inmediata del programa. La participante no solo externó su deseo de poder abandonar la segunda temporada del show, también explicó las razones que la llevaron a tomar dicha decisión.

Fue durante la gala que la participante solicitó al conductor, Adal Ramones, la oportunidad de hablar frente a sus compañeros y público; en este pequeño momento Natalia pidió a la producción la oportunidad de abandonar el programa lo más pronto posible; explicando que su decisión tiene relación con temas de salud.

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¿Por qué Natalia Alcocer pidió su salida de ‘La Granja VIP’?

De acuerdo a lo explicado por la participante durante la gala de eliminación, su razón para abandonar ‘La Granja VIP’, es porque durante los últimos días la ha pasado mal emocionalmente y para ella es importante tener una buena salud mental; aunado a esto, explicó que en varias ocasiones los otros participantes se han burlado de sus emociones.

Este último aspecto no le ha parecido justo, ante lo dicho por Natalia Alcocer en medio de la gala, el conductor de ‘La Granja VIP’ comentó a la participante que tiene el apoyo de la producción, y que comprende que la granjera debe priorizar su salud mental por ella y por sus hijas.

Tras esto, Adal señaló que la decisión que ha tomado Natalia Alcocer sobre su salida de ‘La Granja VIP’ deberá enfrentar una serie de consecuencias tras romper una de las principales y estrictas normas que marcha el show. Ante esto; la participante comentó que ella estaba enterada de esta situación, por lo que ella y su equipo aceptan enfrentarlas con responsabilidad.

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