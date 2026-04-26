Choque entre camioneta y automóvil afecta tránsito en Periférica Norte

Un percance vial registrado la tarde de este domingo sobre la avenida Periférica Norte, a la altura de la calle 35, en los límites de la colonia San Agustín del Palmar, frente al establecimiento “La Corona”, generó afectaciones al tránsito vehicular.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un Chevrolet Aveo blanco, con placas DJJ-015-C de Campeche, circulaba con preferencia sobre la arteria, pero al intentar incorporarse hacia el sector de “La Corona” con dirección a la colonia Santa Rosalía, fue impactado por alcance por una camioneta Ford Lobo roja, con placas CS-0959-A, también del estado.

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Presuntamente, el conductor de la camioneta no guardó la distancia de seguridad, lo que provocó el choque. Tras el impacto, ambas unidades quedaron obstruyendo parcialmente los carriles, generando congestión vehicular durante varios minutos.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento, levantar evidencia fotográfica y coordinar el retiro de los vehículos. Posteriormente, se indicó a los conductores que orillaran sus unidades para liberar la vialidad, mientras se llegaba a un acuerdo a través de las aseguradoras.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales de consideración media en ambas unidades.