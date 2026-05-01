¿Qué es el Cordonazo de Santa Cruz y cómo impactará a Campeche este fin de semana?

Luego de varios días de calor extremo en Campeche, este fin de semana podría registrarse un cambio drástico en las condiciones del clima debido al fenómeno conocido como el “Cordonazo de Santa Cruz”, evento asociado tradicionalmente con lluvias intensas, tormentas eléctricas y fuertes vientos en la Península de Yucatán.

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Este fenómeno suele presentarse alrededor del 3 de mayo, fecha en la que se celebra el Día de la Santa Cruz, y está relacionado con la llegada de un sistema frontal al norte de la región. Meteorológicamente, representa el inicio de una etapa de mayor inestabilidad atmosférica que rompe las ondas de calor características de finales de abril e inicios de mayo.

Especialistas advierten que el ingreso de este sistema favorece la formación de lluvias fuertes,

en el sur del estado.en algunas zonas.actividad eléctrica, turbonadas con rachas intensas de viento e incluso posible caída de granizo

El estado registró temperaturas de hasta 42 grados este viernes.

Campeche cerró el viernes con calor extremo

Este viernes, Campeche se colocó entre los estados más calurosos del país al registrar temperaturas de hasta 42 grados centígrados, mientras que la sensación térmica alcanzó niveles sofocantes de entre 45 y 50 grados debido a la elevada humedad. Aunque durante la noche persistirán condiciones mayormente despejadas, todavía podrían presentarse algunas lluvias aisladas en el sur del estado.en algunas zonas.

Sábado seguirá el calor… pero comenzará el cambio

Para este sábado continuará el ambiente extremadamente caluroso durante gran parte del día, siendo considerado uno de los fines de semana más intensos del año en materia de temperaturas. Sin embargo, hacia la tarde y noche comenzará el ingreso gradual del sistema frontal, provocando un incremento de nubosidad y aumentando las probabilidades de lluvias y tormentas en distintos municipios de Campeche.

Domingo llegarían lluvias, tormentas y descenso de temperatura

El domingo se esperan lluvias intensas y tormentas en varias regiones de Campeche.

El domingo se espera el impacto más importante del llamado Cordonazo de Santa Cruz, con lluvias abundantes, tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento, principalmente en regiones del centro y sur del estado. También existe posibilidad de caída de granizo y un descenso significativo de las temperaturas, lo que representará un alivio tras varios días de intenso calor.

Autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil, además de evitar refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas durante tormentas eléctricas.

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JGH