Vaquería regia llena de tradición en Bécal

Completamente abarrotado de diferentes grupos jaraneros se vio la pista de baile cuando el bastonero dio las palabras claves para aperturar la pista de baile, esto casi al filo de la media noche cuando ya todos los grupos jaraneros se habían concentrado en esta ciudad de los sombreros.

En esta regia vaquería participaron autoridades así como la embajadora de la feria Fátima Guadalupe Ferraes Uc, quien dio la bienvenida a todos los jaraneros que participaron en la vaquería en el marco de la Feria del Sombrero de Jipi y Palma 2026, donde llegaron grupos jaraneros del Camino Real y del vecino estado de Yucatán, quienes le pusieron ambiente a la noche de feria en esta ciudad del sombrero.

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En una noche donde el orgullo y la tradición se fusionaron bajo el ritmo de los timbales, la pista de baile de la Feria del Sombrero de Jipi y Palma 2026 lució completamente abarrotada. Decenas de grupos jaraneros se dieron cita en esta emblemática localidad para celebrar una de las festividades más esperadas de la región del Camino Real.

Durante el evento, los asistentes pudieron disfrutar del característico zapateo y la destreza de los bailadores, quienes ejecutaron diversas piezas musicales con la precisión que exige la danza regional. El ambiente festivo se vio complementado por el aroma del jipi y la palma, elementos esenciales que no solo dan nombre a la feria, sino que representan el motor económico y cultural de la comunidad de Bécal.

Con la pista a su máxima capacidad, la regia vaquería se consolidó como el evento central de la festividad de los becaleños, quienes salieron a disfrutar de esta noche donde la imagen de cientos de parejas girando al sonido de la orquesta dejó en claro que la Feria del Sombrero continúa siendo una danza cultural indiscutible en Campeche, logrando unir a generaciones de familias en una celebración de alegría, música y respeto por sus raíces.